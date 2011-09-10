БЮТ: за здоровье Тимошенко ответят заказчики и исполнители ее дела

Ответственность за состояние здоровья лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО несут заказчики и исполнители сфабрикованного против нее уголовного дела.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщины», заявила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА в ответ на очередные сообщения пресс-службы Государственной пенитенциарной службы.

«Не режиму и не суду предоставлять разрешение на то, что уже гарантировано Конституцией, а именно на реализацию права на своевременную медицинскую помощь и защиту персональных медицинских данных. Задача судьи и медицинской комиссии обеспечить соблюдение этих прав», - отметила пресс-секретарь.

М.СОРОКА отметила, что "если бы в стране существовал честный суд и справедливое правосудие, а в печерском судилище сурово придерживались норм Конституции, Криминального кодекса, криминально-процессуального законодательства и Европейской конвенции по правам человека, медкомиссии Минздрава не пришлось бы в десятый раз приходить в СИЗО, потому что дело давно было бы закрыто из-за отсутствия вины Юлии ТИМОШЕНКО, а она сама давно уже была бы на свободе».

М.СОРОКА подчеркнула, что отсутствие состава преступления в действиях Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра признало юридическое сообщество, свидетели со стороны прокуратуры, а доказательства ее невиновности находятся в материалах дела. Пресс-секретарь напомнила, что лидеры европейских стран, Государственный департамент США, европейские институты, правозащитные организации давно расценили это дело как сфабрикованное и заказное, главная цель которого - преследование лидера оппозиции.

Пресс-секретарь лидера партии «Батьківщина» выразила возмущение по поводу того, что «пресс-служба Государственной пенитенциарной службы продолжает вводить общество в заблуждение по поводу ситуации со здоровьем Ю.ТИМОШЕНКО, превратилась в пиар-департамент Банковой, а медкомиссия министерства, которое должно охранять здоровье человека, превратилась в имитаторов, которые и понятия не имеют о клятве Гиппократа».

Также пресс-секретарь лидера «Батьківщины» удивлена заявлением пиарщиков власти о том, что Ю.ТИМОШЕНКО предупреждена, что якобы сама несет ответственность за состояние своего здоровья.

«Такое заявление не является логическим, потому что Юлия Владимировна незаконно находится в СИЗО и ответственность за это полностью несут заказчики в лице режима и исполнители - в лице тех, кто фальсифицировал дело и продолжает незаконно держать Юлию ТИМОШЕНКО за решеткой», - заявила М.СОРОКА.

«В десятый раз объясняем, что медики из подконтрольной режиму медкомиссии Министерства здравоохранения очень странно трактуют нормы Конституции и Гражданского Кодекса и лишают Юлию Владимировну медицинской помощи, ведь врач и медсестра со стороны Ю.ТИМОШЕНКО не могут выполнить свои профессиональные обязанности, осуществить медосмотр Ю.ТИМОШЕНКО и взять анализ крови, чтобы выяснить причины ухудшения ее здоровья. Им это запрещают делать. Медики, которым доверяет экс-премьер-министр, в этой комиссии вынуждены выполнять роль сторонних наблюдателей", - отметила пресс-секретарь.

«Досадно, что страна, которая еще несколько лет тому назад гордилась демократическими преобразованиями, становится страной, где права человека зависят от настроений на Банковой", - добавила М.СОРОКА.