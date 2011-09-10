Королевская: Украине нужны «политики-романтики»

В Украинском государстве на передний план выходит новое поколение политиков, которое последовательно выступает за соблюдение политических и экономических свобод.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время выступления перед участниками Всеукраинского лагеря по обучению общественной деятельности, организованной Лигой студентов Ассоциации юристов Украины.

«Главным лозунгом новых украинских политиков является независимость, ответственность и зрелость. Это те люди, которые станут достойной сменой целому классу чиновников – «коллективному бандиту», который живет по понятием. Украине же нужны «политики-романтики». Это те - кто будет трудиться на благосостояние государства, даже если это им не выгодно», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также политик поздравила участников лагеря с началом их работы и пожелала дальнейших успехов.

Как напоминает пресс-служба политика, 8-11 сентября Лига студентов Ассоциации юристов Украины проводит Всеукраинский лагерь по обучению общественной деятельности. Участие в его работе принимают 60 студентов из всех регионов, отобранных конкурсным путем.