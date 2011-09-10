Евродепутат: решение дела Тимошенко определит имидж Украины

Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел КОВАЛЬ (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) призывает пересмотреть дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в его заявлении.

“Я хотел бы подчеркнуть нашу веру в то, что есть насущная необходимость сделать всесторонний пересмотр дела Ю.ТИМОШЕНКО, принимая во внимание все международные стандарты и процедуры, прозрачность судебного процесса, и с уважением к правам подзащитной”, - написано в заявлении.

Депутат отметил, что европейская общественность внимательно следит за этим судебным процессом.

“Сбалансированное решение этого дела определит международный имидж Украины на годы вперед”, - отмечает П.КОВАЛЬ.

Депутат отметил, что украинская власть неоднократно выражала свои европейские устремления, которые приветствуются в Европейском Союзе.

Вместе с тем П.КОВАЛЬ отметил, что поддержка демократических ценностей, таких как стабильность демократических институтов, верховенство права, уважение к правам человека и правам меньшинств остаются единственным правильным путем достижения цели - членства в ЕС.