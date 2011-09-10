Президент YEPP: суд над Тимошенко - явно политический

Президент YEPP (Молодежь Европейской народной партии) Чаба ДОМОТОР заявляет, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО является политическим.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба организации “Батькивщина молода”.

В пресс-службе напомнили, что с 8 по 11 сентября в Киеве проходит совещание международной молодежной организации YEPP. В мероприятии принимают участие 80 молодых политиков, представители крупнейших правоцентристских политических партий из 27 стран Европы. Организаторами мероприятия является “Батькивщина молодая”, Демократический Альянс и Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Президент "Молодежи Европейской народной партии" (YEPP) Ч.ДОМОТОР, выступая в эфире телеканала "Рада" и на пресс-конференции в Верховной Раде Украины, отметил: "Находясь на заседании суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО, я убедился, что процесс над Ю.ТИМОШЕНКО – политический, мы не видим оснований криминализировать решения экс-премьер-министра Украины во время газового кризиса. Меня искренне поразило количество милиции в помещении и вокруг суда, но больше всего – то, что Ю.ТИМОШЕНКО не дают возможности нормально готовиться к защите во время суда, ведь с самого утра до позднего вечера она находится на рассмотрении дела. Это – нарушение права на защиту, банальное давление на человека. Что же касается решения держать ее под стражей до вынесения приговора, то оно вообще не выдерживает никакой критики".

*** Молодежь Европейской народной партии (YEPP) была основана в 1997 году, как молодежное крыло Европейской Народной Партии (ЕРР). YEPP объединяет молодежь из более чем 50 правоцентристских политических организаций из 38 стран Европы. Членами YEPP от Украины являются “Батькивщина молодая”, Демократический Альянс и Молодой Рух.