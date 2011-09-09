В Одессе прошла выставка, посвященная «приключениям души»

C 21 июля по 7 сентября в Одессе прошла выставка работ киевской художницы Галины МОСКВИТИНОЙ, работающей в жанре светарт, или латернативный реализм. Как говорится в сообщении пресс-службы художницы, переданном УНИАН, выставка состоялась в рамках «Проекта Эволюция», инициированного Г.МОСКВИТИНОЙ, который призван «раскрыть потенциал духовной эволюции конкретного человека».

Экспозиция состояла из репродукций, именуемых светангами, оригиналы которых находятся в частных собраниях и фондах. Светанги, по словам их автора, являются частью "приключений души, выражением духовного опыта, изображенного в живописной форме».

Ранее картина «Школа Танцев» Г.МОСКВИТИНОЙ была продана на торгах известного британского аукционного дома Bonhams, за 9600 фунтов стерлингов, а работы «Облака и птица», «Школа танцев», «Качели Жулая», «Корабль Иштар» находятся в собственности известных коллекционеров жанра светарт.

Планируется, что светанги Г.МОСКВИТИНОЙ отправятся в мировое турне – в Тель-Авив, Милан, Лондон, Киев, Нью-Йорк и др.