Тимошенко слили информацию, что приговор будет 15-16 сентября

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что перед председательствующим по ее делу судьей Печерского райсуда Киева Родионом КИРЕЕВИМ поставлена задача 15-16 сентября вынести ей обвинительный приговор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в суде во время обсуждения повторных ходатайств ее защиты о вызове в суд свидетелей и экспертов.

«Мы работаем также, скажем так, по определенным нашим возможностям и с Администрацией Президента, и с прокуратурой. Так как нам передали информацию, 15-16 сентября Вам поставили задачу вынести приговор, причем обвинительный, не обращая внимания ни на какие показания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ.

По ее словам, также 15-16 сентября в столицу из всех регионов Украины «стягивается «Беркут».

Не дослушав Ю.ТИМОШЕНКО, судья Р.КИРЕЕВ подчеркнул: «Мы уже слышали Ваши заявления о Дне Независимости. Суд подчиняется лишь закону. У нас сегодня нет прямой аудиотрансляции? У нас вчера все так красиво было, Вы пренебрежительно не выражались, а сегодня опять».

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не считает «нормальным судебное рассмотрение дела». «Пока мои защитники детально объясняли, для чего нужны свидетели, которых нужно приглашать, прокуроры откровенно зевали и спали, а судье вообще не интересно, что они здесь трепят языками», - подчеркнула она.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО повторно настаивает на вызове в суд в качестве свидетелей бывших правительственных чиновников Григория НЕМИРЮ и Петра КРУПКО, заместителя председателя Контрольно-ревизионного управления Натали РУБАН, под руководством которой делались заключения относительно причинения ущерба НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгазу» в результате подписания в 2009 году газовых соглашений.

Кроме того, защита настаивает на вызове руководства телеканалов «Интер», ICTV, «Украина» для выяснения подлинности видеозаписей, которые сегодня по требованию государственного обвинения были приобщены к материалам уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Также защита считает целесообразным пригласить двух следователей Генеральной прокуратуры, которые своими подписями удостоверяли и направляли в суд копию постановления Главного управления Военной прокуратуры РФ о закрытии в 2005 году уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО на территории России.

По мнению защиты, для установления истины по делу также необходимо допросить главных бухгалтеров НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаза», а также провести очную ставку между бывшим руководителем «Нафтогаза» Олегом ДУБИНОЙ и экс-президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Есть противоречия между показаниями ДУБИНЫ и ЮЩЕНКО. ЮЩЕНКО сказал, что не отзывал ДУБИНУ с переговоров в Москве, а ДУБИНА сказал, что отзывал. Устранить противоречие можно лишь путем проведения очной ставки», - аргументировал адвокат Юрий СУХОВ.

«Я прошу удовлетворить эти ходатайства, иначе это будет свидетельствовать об односторонности и поспешности судебного рассмотрения», - резюмировал адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.