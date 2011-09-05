Ректор: Киевский университет к делу Тимошенко непричастен

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид ГУБЕРСКИЙ просит изъять из дела против бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО экспертное заключение.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения допроса М.ЛИВИНСКОГО, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ огласил соответствующее письмо, поступившее на имя председателя Печерского районного суда Киева по поводу экспертного заключения анализа действий Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в 2009 году во время подписания газовых соглашений с Россией.

В частности, ректор КНУ проинформировал суд, что защита Ю.ТИМОШЕНКО не обращалась с официальным письмом на проведение правовой экспертизы ее действий.

«Заведующий кафедрой уголовного права Киевского национального университета Петр АНДРУШКО не был уполномочен давать заключение, поэтому университет отзывает это заключение и просит не ссылаться на него по отмеченному уголовному делу», - процитировал Р.КИРЕЕВ письмо ректора КНУ.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО выразила возражения и заметила, что нет законодательной процедуры отзыва материалов из уголовного дела. В частности, адвокат Ю.СУХОВ отметил, что заключение П.АНДРУШКО является таковым не университета, как учреждения, а является заключением отдельного специалиста.

Однако судья не отреагировал на эти возражения защиты Ю.ТИМОШЕНКО и объявил о рассмотрении ходатайства адвокатов об отмене меры пресечения к Ю.ТИМОШЕНКО в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, заключение относительно правовой оценки действий Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в 2009 году во время подписания газовых соглашений с Россией было приобщено к материалам уголовного дела по требованию защитников, как опровергающее обвинение Генеральной прокуратуры и констатирующее отсутствие в ее действиях состава преступления.

2 сентября сайт Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что заведующий кафедрой криминального права и криминологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессор Петр АНДРУШКО на адвокатский запрос защитника Ю.ТИМОШЕНКО Ю.СУХОВА сделал научно-консультативное заключение по делу экс-премьера.

«Анализ материалов дела, как они изложены в обвинительном заключении, дает основания для заключения, что в действиях ТИМОШЕНКО Ю.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины», - говорится в заключении.