Диденко отказался комментировать приговор суда

Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО отказался давать какие-либо комментарии журналистам по поводу приговора, который вынес ему суд.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения судебного заседания И.ДИДЕНКО сказал: «Я на данный момент комментировать ничего не буду. У вас есть время, чтобы проанализировать все, что здесь было объявлено».

И.ДИДЕНКО в сопровождении адвокатов покинул здание Печерского райсуда Киева, сел в ожидавший его автомобиль, и уехал.