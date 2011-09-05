Нардепы Тимошенко говорят, что их рабочее место пока - не в парламенте

Большая часть депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина» будут присутствовать на заседаниях Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, несмотря на начало новой сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО во время Согласительного совета ВР.

По его словам, Печерский райсуд является местом пребывания на протяжении последних двух месяцев большинства БЮТовцев. «Наш единственный округ - это площадка Печерского суда… Поэтому пока что наше рабочее место не в Верховной Раде, а в суде», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция будет настаивать на принятии закона, отменяющего норму Уголовно-процессуального кодекса о привлечении к ответственности за превышение служебных полномочий. И.КИРИЛЕНКО напомнил, что именно в этом обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО, но привлечение к ответственности по этой норме является не более чем политическим преследованием.

«Верховная Рада приняла такую норму, и должна ее отменить, и прекратить этот процесс как безосновательный», - сказал лидер фракции «БЮТ-Батьківщина».

И.КИРИЛЕНКО добавил, что после принятия соответствующего закона фракция будет работать в стенах Верховной Рады, поскольку есть ряд важных вопросов, которые нужно решить.