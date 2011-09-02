БЮТ: судья Киреев совершил очередное преступление

Председательствующий по делу єкс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ совершил очередное преступление, отдав приказ силой вывести из зала суда народного депутата Андрея ШКИЛЯ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Те статьи, на которые ссылается КИРЕЕВ, – 271 и 272 УПК Украины – не предусматривают такого наказания, как удаление из зала. Другими словами, КИРЕЕВ не имеет права выгнать из зала даже рядового человека. А приказ применить силу к неприкосновенному народному депутату вообще является преступлением», - говорится в заявлении.

«Очевидно, что такие провокационные «шоу» КИРЕЕВ по приказу Администрации Президента устраивает только с одной целью: прикрыть очевидную истину о том, что дело против ТИМОШЕНКО разваливается», - убеждены во фракции.

«Абсолютно лживые и противозаконные заявления премьера АЗАРОВА и генпрокурора ПШОНКИ о якобы доказанной виновности Юлии ТИМОШЕНКО тоже являются элементами этой дымовой завесы над беспомощностью судьи и прокуроров», - отмечается в заявлении.

«Власть не может доказать абсурдное обвинение, что Юлия ТИМОШЕНКО нарушила закон, заключив газовые контракты. Именно поэтому суд отказывает стороне защиты в привлечении свидетелей и документов, которые однозначно и безусловно свидетельствуют о беспочвенности и нелепости обвинений», - считают во фракции «БЮТ-Батькивщина».