Шкиль намерен жаловаться на Киреева в ГПУ

Народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ намерен обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с сегодняшним инцидентом в Печерском районном суде Киеве на заседании по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

На вопрос, намерен ли он обращаться в соответствующие органы, А.ШКИЛЬ сказал: "Конечно же, буду. Мы все оформим надлежащим образом".

Он уточнил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру, поскольку было нарушение законодательства со стороны и суда, и сотрудников правоохранительных органов.

"Во-первых, всегда должны быть сначала применены другие формы влияния", - подчеркнул депутат. Как отметил А.ШКИЛЬ, суд сначала должен был попросить его самостоятельно покинуть зал заседаний, предупредить или оштрафовать, но этого не было сделано. "Я не мог выяснить, в чем заключалось мое правонарушение. Судья не мог мне это пояснить. Правоохранители меня задержали и незаконно удерживали в суде на протяжении 10 минут, что зафиксировано на видео у моего коллеги", - заявил А.ШКИЛЬ.