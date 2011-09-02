Киреев выгнал Шкиля за фото Северинсен

В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 20 минут для принудительного удаления из зала народного депутата Украины Андрея ШКИЛЯ (фракция «БЮТ-Батьківщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, представители судебной милиции «Грифон» вошли в зал судебного заседания и, несмотря на присутствие иностранных наблюдателей в зале, раздвинули скамьи и стали принудительно выводить А.ШКИЛЯ. Этому пытались помешать народные депутаты Юрий ОДАРЧЕНКО и Александр СОЧКА, которых также вывели из зала суда.

За этим процессом наблюдала бывший докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Конфликтная ситуация возникла после того, как Х.СЕВЕРИНСЕН вошла в зал, а А.ШКИЛЬ сфотографировал этот момент. Судья Р.КИРЕЕВ расценил это как нарушение правил поведения в судебном зале и объявил решение об удалении народного депутата из судебного процесса до завершения рассмотрения дела.

К этому времени депутаты Ю.ОДАРЧЕНКО и А.СОЧКА уже вернулись в зал суда.