Гриценко объяснил следователю, как менты становятся «мусорами»

Народный депутат, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО в ходе допроса следователем МВД выразил уверенность в том, что должностные лица, отдававшие незаконные приказы милиции и внутренним войскам во время шествия оппозиции в Киеве 24 августа, должны понести ответственность за свои действия.

Об этом лидер «Гражданской позиции» рассказал «Обкому» по окончании допроса, сообщается на сайте А.ГРИЦЕНКО.

«Допрос был короткий. Я сделал заявление для следователя, суть которого сводилась к следующему: Конституция Украины гарантирует гражданам мирные собрания и демонстрации. Это право является нерушимым, и никто не может его ограничить. Киевская госадминистрация обратилась в суд, и суд принял решение, в соответствии с которым разрешил проведение митинга возле памятника Шевченко, дальнейшее прохождение колонн демонстрантов по ул. Владимирской – и до Софийской площади, без захода на саму площадь, где власть запланировала праздничные мероприятия. Это решение суда было обнародовано через СМИ заместителем главы Киевской госадминистрации Александром ПУЗАНОВЫМ. Я о нем узнал из масс-медиа 23 августа», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, он также сообщил следователю, что «власти было известно о том, что акция оппозиции изначально планировалась как мирная и не была нацелена на конфликт. Мне не известно, кто из руководства МВД или командования внутренних войск отдал преступный приказ, в соответствии с которым в нарушение Конституции и решения суда были установлены заградительные кордоны милиции и спецподразделений внутренних войск на улице Владимирской. Те, кто отдал такой приказ, пошли на сознательное нарушение закона, Конституции и должны за это ответить».

А.ГРИЦЕНКО также довел до ведома следователя, что все его попытки узнать через офицеров милиции и внутренних войск, кто отдал такой приказ, результата не принесли.

«Офицеры отказывались назвать свое собственное имя и фамилию, а равно и фамилию должностного лица, которое отдало ему этот преступный приказ», - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, для того, чтобы выяснить, кто пошел на сознательное нарушение Конституции и законов, он как народный депутат вместе с другими парламентариями от оппозиции подписал постановление о создании ВСК, которое будет зарегистрировано сразу после начала работы парламента.

«Мы должны выяснить, кто в милиции и внутренних войсках позволяет себе отдавать преступные приказы, и привлечь этих людей к ответственности», - пояснил он.

Сделав это заявление, А.ГРИЦЕНКО, по его словам, заявил следователю, что отказывается отвечать на другие вопросы, сославшись на соответствующее право, предоставляемое ему ст. 36 Конституции Украины.

«Уже за пределами допроса я пояснил следователю, что вот те высокие должностные лица и начальники, которые позволяют себе нарушать Конституцию и законы, отдавая преступные приказы, - именно они превращают ментов в «мусоров» и провоцируют среди граждан Украины ненависть по отношению к милиции и другим правоохранительным органам», - добавил народный депутат.