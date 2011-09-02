Обиход: ГПУ должна выяснить роль Тимошенко в убийстве Щербаня

Генеральная прокуратура Украина должна вернуться к расследованию подробностей убийства депутата Верховной Рады Евгения Щербаня и выяснить роль в этом деле Юлии Тимошенко.

Об этом на портале «Обозреватель» пишет бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Обиход. Напомним, о возможной причастности Тимошенко к убийству Щербаня недавно заявил первый зам генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

В своей статье Николай Обиход выразил удивление публикацией в «Украинской правде» интервью с главным государственным обвинителем Павла Лазаренко в США Мартой Бёрш. В нем Марта Бёрш отмечает, что никто из свидетелей не говорил о причастности Тимошенко к убийству Щербаня. В итоге «Украинская правда» опубликовала материал, который ставит под сомнение заявление Кузьмина.

Николай Обиход считает, что «Украинской правде» не обязательно было искать истину за океаном, чтобы разобраться в этом деле.

Обиход уверен: причастность Тимошенко к скандальному убийству забыта Генеральной прокуратурой Украине после 2004 года. «Будем надеяться, что Ринату Кузьмину хватит энергии результативно завершить эту сюжетную линию относительно Юлии Тимошенко, раскрытую следователями ГПУ еще в начале 2000-х годов», - подытоживает Обиход.