Хакеры взломали сайт майора Мельниченко

Хакеры взломали веб-страницу майора безопасности в запасе Николая МЕЛЬНИЧЕНКО (melnychenko.com.ua) после того, как он выставил на ней записи разговоров экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ с бывшим председателем АП Владимиром ЛИТВИНОМ в президентском кабинете.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Час назад я выставил эти записи, и теперь сайт «завалили», - сказал он. – Я прошу прощения у посетителей моей веб-страницы за то, что она временно недоступна».