На суд к Тимошенко родственники не пришли

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное рассмотрение дела проходит в отсутствие защитников из круга близких родственников Ю.ТИМОШЕНКО - Александра ТИМОШЕНКО и Евгении КАРР.

Председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ начал заседание с рассмотрения ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО, которые были переданы суду непосредственно перед началом судебного рассмотрения. В частности, Р.КИРЕЕВ сообщил, что адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявил ходатайство об отводе председательствующего по делу судьи. Однако Р.КИРЕЕВ сразу оставил это ходатайство без рассмотрения, мотивируя тем, что судом уже неоднократно рассматривались такие заявления.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила протест на такие действия председательствующего.