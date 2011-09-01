Могилев: мы предотвратили столкновения в Киеве

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ выразил готовность прийти на заседание Верховной Рады и предоставить народным депутатам информацию о событиях 24 августа в Киеве.

Об этом министр заявил в эфире Радио «Свобода».

Он отметил, что накануне Дня Независимости милиция предлагала Киевской городской государственной администрации разрешить проведение шествие по отдельным улицам. «Мы сами еще 18 августа обратились в КГГА с предложением, что нужно разрешить шествие по отдельным улицам», - сказал А.МОГИЛЁВ.

По его словам, городская власть принимала решение, где будут проходить мероприятия. «Мы предлагали такой способ решения этого вопроса, говорили, мол, давайте мы как-то разграничим (мероприятия). Но в администрации нам сказали, что уже запланированы какие-то мероприятия на отдельных площадях Киева под эгидой КГГА», – сказал А.МОГИЛЁВ.

При этом министр напомнил, что когда возникла угроза столкновения больших групп людей, поскольку разные политики заявляли о желании проводить мероприятия в одном и том же месте, КГГА обратилась в суд, чтобы «тот разграничил эти мероприятия». «Суд принял решение о запрещении массовых мероприятий в центральной части города», – напомнил А.МОГИЛЁВ. При этом он подчеркнул, что “решение суда милиция выполнила”.

А.МОГИЛЁВ также напомнил, что перед началом митинга сторонников оппозиции возле памятника Тарасу Шевченко судебный исполнитель зачитал организаторам акции решение суда о запрете о передвижении больших групп людей по центральным улицам Киева. «Это решение суда милиция выполняла. Мы поставили кордоны, объяснили людям, что идти невозможно. Но отдельные деятели проявили агрессию», – сказал он.

Министр оценил действия милиции 24 августа «как толерантные и сдержанные».

Комментируя применение к участникам акции сотрудниками спецподразделения «Беркут» слезоточивого газа, А.МОГИЛЁВ отметил, что «это средство самозащиты, а не нападения на людей». «Применение средства активной самообороны – это был вынужденный шаг со стороны сотрудника милиции. Он, защищая свой коллегу, которого уже сбили с ног, применил этот баллончик, чтобы того не ранили. По этому факту проведено служебное расследование», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» зарегистрировали в парламенте проект постановления, в котором требуют заслушать информацию генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, министра внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВА и председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА относительно “неправомерного препятствования сотрудниками органов внутренних дел проведению оппозиционными партиями мирного праздничного шествия в г. Киеве 24 августа 2011 года в честь Дня Независимости Украины по разрешенному маршруту по ул. Владимирской в г. Киеве”.

Справка УНИАН. Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал 24 августа провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был начаться у памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.