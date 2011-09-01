Жена Луценко: я буду кусаться, я буду грызть

Супруга бывшего министра внутренних дел Украины Ирина ЛУЦЕНКО и его защита боятся за жизнь Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК по этому поводу сказал: «Сегодня, как политик, я могу сказать, что наша власть во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ ведет дело к тому, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО не дожил до своего приговора в тюрьме. Потому что это будет выгодно: не нужно принимать решения самому судье, не будет никакой ответственности у следователей и прокуратуры».

Народный депутат сказал, что о том, что у Ю.ЛУЦЕНКО очень плохое состояние здоровья было известно еще после его обследования врачами Министерства здравоохранения 28 мая 2011 года, но с этим заключением защита экс-министра ознакомилась только 30 августа. Ю.ГРЫМЧАК отметил, что все это время Ю.ЛУЦЕНКО не предоставлялось лечение, несмотря на то, что в медицинском заключении говорилось о его необходимости.

В свою очередь адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН сообщил, что защита выступает за проведение лечения Ю.ЛУЦЕНКО за пределами Лукьяновского СИЗО, где он сейчас находится, но суд не дал такого разрешения. В частности И.ФОМИН отметил, что защита экс-министра не ставит вопрос об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО из СИЗО и только просит предоставить ему необходимое медицинское лечение, которое невозможно осуществить в изоляторе.

В свою очередь супруга экс-министра И.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, сказала, что своими публичными действиями пытается защитить мужа, а не баллотироваться в народные депутаты. «До того момента, как посадили моего мужа в СИЗО, меня знали как жену министра? Я была очень непубличным человеком, но я очень люблю своего мужа. Я буду защищать, я буду кусаться, я буду грызть», - сказала И.ЛУЦЕНКО. Она отметила, что все эти обстоятельства вынуждают ее быть публичным человеком.