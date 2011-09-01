МВФ даст Сербии миллиард евро

Международный валютный фонд согласился выделить Сербии 18-месячный кредит на сумму до миллиарда евро.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на местное агентство Tanjug, МВФ также решил изменить прогнозы по нескольким макроэкономическим показателям страны.

Bloomberg пишет, что МВФ повысил планку бюджетного дефицита Сербии на 2011 год с 4,25 до 4,5 процента ВВП из-за сокращения доходов страны. Кроме того, прогноз по росту ВВП Сербии понижен с 3 до 2 процентов.

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы на 15 миллиардов динаров (210 миллионов долларов).

Сербия после кризиса 2008 года регулярно просит у международных финансовых организаций и отдельных стран антикризисные кредиты. В частности, Белград договорился о выделении ему трех миллиардов евро по линии МВФ. После этого Сербия попросила кредит у России на миллиард евро, но официальная Москва в 2009 году согласилась предоставить только 200 миллионов долларов.