Суд на два месяца оставил под стражей "васильковских террористов"
Судебное заседание было закрытым
Соломенский районный суд Киева на два месяца оставил под стражей трех задержанных членов общественной организации "Патриот Украины", которых подозревают в намерении совершить теракт.
Об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте Социал-национальной ассамблеи (СНА), членом которой является "Патриот Украины".
Согласно принятому сегодня решению суда, под стражей оставили Игоря МОСИЙЧУКА, Сергея БЕВЗА, а также Владимира ШПАРУ.
Как сказано в сообщении, несколько народных депутатов и депутатов горсовета Василькова обратились в суд с ходатайством взять на поруки задержанных, однако суд отказал им.
Судебное заседание было закрытым, на него допустили только одного народного депутата, адвокатов и жен задержанных.
Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.
Впоследствии Социал-национальная ассамблея (СНА) и организация “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях опровергли обвинения в намерениях совершить теракт.
24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело относительно двух депутатов Васильковского городского совета по признакам подготовки к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.
«Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц обнаружены взрывчатое вещество – тротил, боевые заряды, схему изготовления самодельного взрывного устройства, открытки с угрозами относительно совершения взрыва и другие запрещены к свободному обращению предметы», - говорится в сообщении.
Также следственным отделом УСБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело против гражданина Ш. по признакам террористической деятельности.
Назначен ряд экспертиз для исследования изъятых у подозреваемых предметов. Устанавливается причастность к совершенным преступлениям других лиц.