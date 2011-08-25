Тимошенко получила воздушный поцелуй от зятя
11:33, 25 августа 2011Политика
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Шон Карр пришел в суд
Шон КАРР пришел в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по рассмотрению уголовного дела против его тещи, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, Ш.КАРР молча прошел в здание суда мимо телекамер.
При входе в судебный зал он послал Ю.ТИМОШЕНКО воздушный поцелуй, после чего занял место в зале.
На судебном заседании в качестве защитника присутствует дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР.
Уже почти 2,5 часа продолжается изучение материалов уголовного дела. Судья Родион КИРЕЕВ утром зачитывает материалы пятого тома дела.
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