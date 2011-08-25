Тимошенко получила воздушный поцелуй от зятя

Шон КАРР пришел в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по рассмотрению уголовного дела против его тещи, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ш.КАРР молча прошел в здание суда мимо телекамер.

При входе в судебный зал он послал Ю.ТИМОШЕНКО воздушный поцелуй, после чего занял место в зале.

На судебном заседании в качестве защитника присутствует дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР.

Уже почти 2,5 часа продолжается изучение материалов уголовного дела. Судья Родион КИРЕЕВ утром зачитывает материалы пятого тома дела.