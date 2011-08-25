Лидерам оппозиции предлагают поклясться, что не будут тянуть одеяло на себя
Идею озвучил Стецькив
Первый заместитель председателя политической партии «Народная Самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ убежден, что лидеры объединенной оппозиции должны дать клятву перед общественностью, что будут действовать в дальнейшем сообща ради смены власти в государстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил вчера в Киеве возле памятника Шевченко на митинге оппозиции по случаю 20-летия Независимости Украины.
«Вы знаете, что в Украине создан Комитет сопротивления диктатуре, я уверен, что скоро к комитету присоединятся общественные организации, церковь», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ и добавил: «Я убежден, что лидеры оппозиции должны поклясться здесь перед общественностью, что они будут действовать сообща, иначе мы не победим этот режим».