На соседних с Майданом улицах стоят около 50 автобусов с «Беркутом»

В Киеве на соседних с Майданом Незалежности улицах стоят около 50 автобусов с бойцами внутренних войск МВД и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы припаркованы на обочине проезжей части улиц Михайловская, Трехсвятительская, Институтская.

Ранее представители Комитета сопротивления диктатуре призывали сторонников оппозиции пройти к 17.00 на Майданом Незалежности, чтобы продолжить митинг, который состоялся сегодня в парке имени Тараса Шевченко.

В то же время программой праздничных мероприятий предусмотрено, что сегодня в 18.00 на Майдане должен начаться концерт по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Теперь на Майданом Незалежности уже находятся несколько сотен сторонников оппозиции с государственными флагами и флагами некоторых политических партий, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре.

Накануне суд запретил оппозиции проводить массовые акции в любых местах Киева, кроме парка имени Тараса Шевченко.