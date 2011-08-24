В милиции говорят, что никакого слезоточивого газа не было

В столичной милиции опровергают сообщение о применении бойцами спецподразделения «Беркут» на улице Владимирской слезоточивого газа против сторонников оппозиции, которые после митинга в парке Шевченко пытались пешей колонной двинуться к Администрации Президента.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, когда колонна сторонников оппозиции подошла к металлическому забору, которым была перегорожена улица, в направлении бойцов «Беркута» полетели зонтики, бутылки, из-за чего милиция вынуждена была защищаться щитами, однако каких-либо спецсредств она не применяла.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.