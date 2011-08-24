Милиция перегородила автобусами улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Владимирской возле перекрестка с улицей Б.Хмельницкого возле Дома учителя выстроилась плотная колонна бойцов спецподразделения МВД «Беркут». Также за плотной живой изгородью работники правоохранительных органов выставили поперек всей улицы Владимирской несколько грузовых автозаков с целью создать еще один защитный кордон, чтобы сделать невозможным проход многотысячной колонны участников митинга оппозиции к улице Банковой.

Также кроме автозаков прямо на проезжей части улицы Владимирской остановились около десятка автобусов заполненных бойцами спецотрядов МВД. Всего, по приблизительным подсчетам, со стороны кордона от улицы Б.Хмельницкого находится около 1000 работников милиции.