Ющенко: Не верьте тем, кто говорит, что свобода упала на голову

Лидер «Нашей Украины», Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО называет День Независимости Украины самым главным праздником страны.

Об этом он заявил сегодня на праздничном митинге у подножия Говерлы, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По его словам, независимая Украина – это тысячелетняя история борьбы за собственную свободу, за возможность жить в своем государстве, говорить на своем языке, развивать свою культуру.

«20 лет независимости – это, безусловно, большое событие, однако впереди у нас еще очень много работы», - отметил лидер «Нашей Украины».

«Не верьте тем, кто утверждает, что свобода упала как манна небесная на голову украинцев, что она была подарена нам по чьей-то доброте. Говорить так – это не знать своей истории, не любить своего народа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что независимость была наибольшей мечтой Ивана Мазепы и самым сладким сном Шевченко: «Однако ни одному из самых преданных сынов Украины не было так легко, как сейчас нам. Потому что мы живем сейчас в своем, независимом государстве».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодняшний, самый главный для нации праздник – это праздник возникновения в самом центре Европы нового государства с тысячелетней историей.

«Украина имеет демократическое будущее, ведь у нас уникальные традиции, уникальные национальные герои. Это то, что нас объединяет и создает сильное европейское государство, которое пройдет надлежащий демократический путь, укрепит свою свободу, суверенитет и независимость», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО пожелал всеми собравшимися на митинге возле Говерлы и всем украинцам сильного духа и большой веры в украинское дело.

Как известно, сегодня в День Независимости Украины активисты партии «Наша Украина» осуществляют традиционное восхождение на Говерлу – наивысшую точку Украины. В этом году экспедиция приурочена к 20-й годовщине провозглашения Независимости нашей страны.