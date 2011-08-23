Режим запретил акции оппозиции в Киеве, за одним исключением

Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины только возле памятника Тарасу Шевченко, запретив таким образом массовые мероприятия на других центральных площадях и улицах столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО.

«Киевский окружной (административный) суд вынес решение, которым запретил оппозиционным партиям собираться на большинстве площадей в центре города Киева», - сказал депутат.

Это решение, уточнил Ю.ОДАРЧЕНКО, касается Европейской площади, улицы Грушевского, площади Славы, Бессарабской площади, Софийской площади, Михайловской площади, улицы Банковой и Майдана Незалежности.

Как отметил по поводу решения суда Ю.ОДАРЧЕНКО, «оказывается, в стране существуют только люди, которые поддерживают Президента ЯНУКОВИЧА, и они могут отмечать праздник Дня независимости, всем оппозиционным партиям отказано проводить митинги в центре города».

«Единственное место, которое оставили для проведения митинга, – это парк возле памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко», - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в планах Комитета сопротивления диктатуре был, в частности, народный марш, который должен был стартовать от памятника Тарасу Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.