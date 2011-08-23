Защита Тимошенко не смогла переубедить Киреева-трудоголика

Председательствующий на судебном процессе по рассмотрению дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ отказывается ставить на рассмотрение суда ходатайство об изменении меры пресечения экс-премьеру, несмотря на многочисленные обращения защитников Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщается на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Учитывая, что завтра мы отмечаем 20-ю годовщину независимости, а сегодня праздник флага, и понимая, сколько времени нужно для рассмотрения этого ходатайства, защита просит суд учесть, что сегодня сокращенный рабочий день, и рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. А то получится, что вопрос будем рассматривать по окончании рабочего дня", - сказал на заседании суда адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

В ответ Р.КИРЕЕВ отметил, что он поставит на рассмотрение ходатайство после исследования материалов дела.

Судья уже четвертый час вслух зачитывает в зале судебных заседаний материалы дела.