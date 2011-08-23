Янукович: из-за убийства Гонгадзе Украина потеряла шанс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что из-за убийства журналиста Георгия Гонгадзе Украина потеряла шанс стремительного развития.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил во время выступления на торжествах по случаю 20-й годовщины Независимости Украины сегодня во дворце «Украина».

По словам Президента, именно в начале XXI века наше государство получило уникальный шанс через реформы войти в круг стран-участниц европейского интеграционного процесса.

«Говорю искренне: я и до сих пор считаю, что динамика экономического роста, пик которой пришелся на 2003-2004 годы, могла бы стать прекрасным фундаментом последующих глубоких модернизационных изменений», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что именно в те годы Украину начали признавать как будущую центральноевропейский центр развития. Росло благосостояние граждан, и это чувствовала каждая семья, отметил он.

«Мы имели шанс на ускоренный успех. Если бы не одно «но». Трагическая смерть журналиста Георгия Гонгадзе и последующий, так называемый, «кассетный скандал» стали поводом для длительных «боев без правил» за власть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в условиях экономического взлета люди желали новых и качественных изменений. Неэффективная политическая система, не всегда справедливое правосудие, коррумпированный чиновнический аппарат тормозили развитие, констатировал глава государства.

«В то же время подмена реальной политики примитивным популизмом, идеологическое шаманство и вождизм дестабилизировали ситуацию. 2004 год стал годом своеобразного «излома». После помаранчевых событий 2004 года мы все пережили 5 фактически потерянных лет жизни государства. Украинская политика была превращена в бесконечное ток-шоу», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, общество опять, как и в первые годы независимости, было искусственно погружено в дискуссии об истории, что провоцировало новые конфликты и недоразумения. Экономика, отметил Президент, вошла в пике, ее управляемость была фактически потеряна. Внешняя политика подменялась ритуалом, а на практике – лишь декларации и сомнительные прожекты и контракты, такие как газовое соглашение 2009 года, сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил также, что страна вынужденно пережила эксперимент с бездарной реформой политической системы и неоправданные досрочные выборы в парламент в 2007 году.

«Как логическое следствие, расшатанная и расхристанная страна оказалась неготовой к вызовам мирового экономического кризиса, и оказалась среди лидеров экономического спада. Реальной угрозой стал дефолт по внешним обязательствам государства», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что после президентских выборов 2010 года «мы исправили ситуацию».

По его мнению, эффективная антикризисная политика и курс на модернизацию страны, системные реформы в экономике и социальной сфере дают стране новый шанс.

«И в этот раз мы не имеем права его терять», - подчеркнул В.Янукович.