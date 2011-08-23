Киреев три часа зачитывает свою версию третьего тома

В Печерском райсуде Киева уже три часа длится процедура исследования документов по уголовному делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ читает материалы третьего тома.

Во время процедуры зачитывания документов защита Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз требовала от Р.КИРЕЕВА поставить на обсуждение ходатайство об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО. Однако председательствующий по этому делу постоянно отказывал, хотя заверил, что ходатайство будет рассмотрено сегодня вечером в конце заседания.

В суд прибыла дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР, которая также выступает в роли защитника.

Во время зачитывания сути материалов сторона защиты неоднократно заявляла, что документы, которые содержатся у них на руках, и документы, которые зачитывает Р.КИРЕЕВ, отличаются.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО пыталась заявить ходатайство о закрытии уголовного дела, однако Р.КИРЕЕВ напомнил, что рассмотрение таких ходатайств происходит согласно четко установленным правилам.