Янукович пролил «звездный дождь» - Могилев стал генерал-полковником

Только в МВД - 16 генеральских званий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальное звание генерал-полковника милиции генерал-лейтенанту милиции министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ. Соответствующий указ (№ 861/2011) размещен на официальном сайте Президента. Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ присвоил еще 16 генеральских званий сотрудникам МВД. Также воинское звание генерал-полковника присвоено генерал-лейтенанту, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею ОНИЩЕНКО. Этим же указом присвоено воинское звание вице-адмирала контр-адмиралу начальнику штаба – первому заместителю командующего Военно-морскими Силами ВСУ Юрию ИЛЬИНУ. Начальнику Управления государственной охраны генерал-майору Игорю КАЛИНИНУ присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Заместителю начальника УГО – директору Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления госохраны Украины полковнику Станиславу ШАПОРТОВУ присвоено звание генерал-майора.

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