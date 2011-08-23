Янукович пролил «звездный дождь» - Могилев стал генерал-полковником
Только в МВД - 16 генеральских званий
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальное звание генерал-полковника милиции генерал-лейтенанту милиции министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ.
Соответствующий указ (№ 861/2011) размещен на официальном сайте Президента.
Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ присвоил еще 16 генеральских званий сотрудникам МВД.
Также воинское звание генерал-полковника присвоено генерал-лейтенанту, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею ОНИЩЕНКО.
Этим же указом присвоено воинское звание вице-адмирала контр-адмиралу начальнику штаба – первому заместителю командующего Военно-морскими Силами ВСУ Юрию ИЛЬИНУ.
Начальнику Управления государственной охраны генерал-майору Игорю КАЛИНИНУ присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Заместителю начальника УГО – директору Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления госохраны Украины полковнику Станиславу ШАПОРТОВУ присвоено звание генерал-майора.