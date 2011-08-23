На АвтоМайдан уже едут колонны из семи городов

Всеукраинская гражданская акция «Вперед» призывает всех украинцев 24 августа присоединиться к АвтоМайдану.

Как сообщили УНИАН организаторы акции «Вперед», они призывают в этот день установить в автомобилях флаги, маленькие флажки Украины или другую национальную символику, подчеркивающую единство народа, а не партийную принадлежность.

Вся координация массового движения колонн будет осуществляться при помощи социальных сетей – Facebook и Twitter.

«Единственная цель, которую мы преследуем – это объединить людей со всей Украины, наших единомышленников. Все 20 лет в украинской политике и власти собирались люди, которые отстаивали исключительно свои интресы, их не интересовали люди и будущее страны. Но сегодня в наших силах все изменить. Наш единомышленник – это тот, кто не равнодушен к тому, что происходит в Украине», - заявила председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как отметили организаторы, сегодня с самого утра колонны автомомобилей двинулись на Киев со всех регионов Украины. «Мы знаем, что в пути уже наши сторонники из Хмельницкого, Винницы, Донецка, Луганска, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и не только. Мы четко понимаем, что АвтоМайдан - это наша возможность пройти тест и доказать сплоченность украинского народа. Верим, что нас поддержат многие - все те, кто считает себя гражданином Украины и кто готов защищать свою позицию.

Также мы обращаемся к представителям киевской власти и силовых структур не препятствовать свободному перемещению людей с национальным флагом в автомобиле, а также своевременно подготовить дороги для перемещения колонн. Мы просим вас сделать все, что бы водители, которые приедут в Киев на Авто майдан, смогли принять участие в акции. Мы знаем о ваших намерениях перекрыть движение на улицах столицы. Но мы хотим вам напомнить, что День Независимости - это праздник не власти, а прежде всего народа. Для нас важно, чтоб АвтоМайдан прошел мирно и без нарушений прав и свобод граждан», говорится в сообщении.