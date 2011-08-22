В МВД говорят, что сносить палатки под Печерским судом их пока не просили

Государственная исполнительная служба Украины не обращалась к милиции относительно оказания помощи в демонтаже палаточного городка возле Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ.

«У нас есть постановление административного суда Киева о запрещении деятельности этого массового мероприятия в форме акции протеста, но на сегодняшний день Государственная исполнительная служба не обращалась в органы МВД относительно оказания помощи в ликвидации деятельности палаточного городка», - сказал он.

А.ЛАЗАРЕВ отметил, что на сегодняшний день возле Печерского суда продолжаются акции протеста в связи с судебным процессом над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По его словам, иногда возле суда возникают конфликтные ситуации между сторонниками и противниками Ю.ТИМОШЕНКО, но угрозы общественному порядку они не составляют.

Как сообщал УНИАН, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против ареста экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины ежедневно присоединяться к митингу возле Печерского районного суда на Крещатике. Там установлены палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.

В ночь на 7 августа Окружной админсуд Киева принял решение о запрещении массовых акций возле Печерского суда.

Вместе с тем в партии "Батькивщина" заявили, что это решение приостановлено, и на него подана апелляция.

Также возле суда установлены палатки Всеукраинской общественной организации «Общевоинский союз Украины», активисты которого выступают против Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрия ОДАРЧЕНКО, по состоянию на 20 августа в акции в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО приняли участие около 300 сторонников экс-премьера, в соседней акции их оппонентов, организованной "Общевоинским союзом Украины", - около 130 человек.