Дело Луценко: уже второй «потерпевший» отказался от претензий к экс-министру

Потерпевший в «квартирном эпизоде» по уголовному делу в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, сотрудник Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Сергей ТРЕТЬЯКОВ не считает, что экс-министр нарушил его право на получение жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос во время заседания суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, на вопрос: «считаете ли вы, что Ю.ЛУЦЕНКО нарушил ваши права», С.ТРЕТЬЯКОВ ответил: «Нет. Это определит суд».

В то же время он не смог дать четкого ответа на вопрос, какие именно действия Ю.ЛУЦЕНКО привели к тому, чтобы он признал себя потерпевшим и написал заявление по этому поводу.

Кроме того, С.ТРЕТЬЯКОВ высказал мнение, что бывший водитель экс-министра Леонид ПРИСТУПЛЮК незаконно получил квартиру.

Также он сказал, что в нарушении его прав на получение жилья виноваты должностные лица Министерства внутренних дел. Однако кто именно, по убеждению потерпевшего, также должен определить суд.

Вместе с тем С.ТРЕТЬЯКОВ признал, что на прошлой неделе к нему приходили работники Службы внутренней безопасности ведомства для вручения ему повестки в суд.

В частности, отвечая на вопрос экс-министра, приходили ли к нему работники Службы внутренней безопасности, проводили беседы, С.ТРЕТЬЯКОВ сказал: «Бесед не было. Мне сказали только, что есть повестка в суд».

В свою очередь на уточняющий вопрос адвокатов экс-министра он добавил, что спросил у работников СВБ, может ли он написать заявление, чтобы его показания, предоставленные на досудебном следствии, были объявлены в суде.

Вместе с тем С.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что указанные сотрудники МВД не предлагали ему писать какой-либо рапорт, в частности, касающийся возможности уйти в отпуск, что, таким образом, сделает невозможным его явку на допрос в суд.

Как сообщал УНИАН, 19 августа народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ заявил, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ запрещает своим подчиненным являться в суд по делу экс-главы МВД Ю.ЛУЦЕНКО.

«Так, по достоверной информации, сотрудники Департамента внутренней безопасности «посетили» трех работников МВД, которые признаны потерпевшими по так называемому квартирному делу ЛУЦЕНКО, чтобы те не явились на судебное заседание 18 августа», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Он уточнил, что работники ДВБ заставили этих людей написать заявления на имя судьи Сергея ВОВКА об их «уважительных» причинах отсутствия на судебном заседании.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО, среди прочего, обвиняют и по эпизоду о неправомерности выделения жилья водителю экс-главы МВД.

Как сообщал УНИАН, бывший водитель автобазы Центрального аппарата МВД Украины Николай СИДОРЕНКО, который проходит потерпевшим по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, во время допроса на заседании Печерского районного суда, заявил, что не считает экс-главу МВД виновным в том, что ему не дали квартиру.

«Я пострадал от МВД, а не от ЛУЦЕНКО», - сказал Н.СИДОРЕНКО.