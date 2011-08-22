Киеву обещают самый масштабный праздник на День Независимости

24 августа 2011 года центр столицы Украины превратится в большую праздничную площадку, где будут происходить разноплановые мероприятия, посвященные 20-й годовщине независимости Украины: 4 сцены, 10 тематических игровых локаций, свыше 2500 участников праздничных программ из 25 областей – все это ожидает зрителей в центре Киева!

С 10 часа утра на Крещатике (от Цума до Европейской площади) начнутся праздничные развлечения. Тут запланированы интерактивные игры для разных вековых категорий: игровая площадка для детей «Что ты знаешь об Украине?», игровая площадка для детей и родителей «Интересное об Украине», семейная игровая площадка с фольклорной тематикой «Грай-намисто Украины», интерактивная площадка для школьников - скаутский городок, шоу уличных театров (театр «Казаки на ходулях», театр живых скульптур, шоу великанов, театр "То ли люди, то ли куклы").

Для поклонников пения будет установлена площадка украинского караоке, где каждый желающий сможет продемонстрировать свой талант, спев украинскую народную песню или популярное произведение любого украинского исполнителя.

Для активной молодежи будет работать сценическая площадка «U-20» (расшифровка: under 20 (до 20-ти лет) и Ukkraine 20), где будут проходить спортивные мероприятия: мини-футбол, стритбол; показательные выступления по брейкдансу. Будут работать также скейтпарк и площадка экстремальных видов спорта. Во всех этих дисциплинах может принять участие любая любительская команда. Регистрация участников – возле дневной сцены праздника на Крещатике, 36 (помещение Киевской городской государственной администрации).

Здесь же, на Крещатике, будут происходить презентационные мероприятия «Евро 2012», где можно будет не только увидеть макеты и фото лучших стадионов Украины, но и выиграть билеты на НСК «Олимпийский».

Специально к юбилею нашего государства на Крещатике будет построена стена высотой 3 м и длиной 70 м, на которой 20 команд художников-графитчиков из разных городов Украины создадут уличную выставку графити на тематику 20-летия независимости Украины. Также в местах празднования будут работать мастера фейс-арта, которые профессионально разрисуют ваше лицо праздничной символикой.

На центральной сцене дневных мероприятий (Крещатик, 36) в 10 утра начнется концертная программа детских коллективов – лауреатов престижных детских фестивалей «дети независимой страны» (свыше 200 детей из всех уголков Украины). Дальше здесь пройдет финал всеукраинского конкурса «студенческая красавица», состоится церемония награждения победителей спортивных игр и выступления молодежных групп «Время и Стекло», «Воскресенье», «Астарта», «В отличие от», «Роял Бойз» и др. Ведущие дневной сцены – Александр Педан и Ерика.

Конечно, 24 августа в местах празднования будут расположены сувенирные ряды и торговые точки выездного питания.

Для любителей фольклорного искусства на Софиевской площади будет установлена сцена «Фолк мюзик», на которой будут выступать лучшие народные коллективы – участники проекта «Фолк мюзик» на Первом Национальном канале телевидения.

А на Михайловской площади будет презентован концерт лучших украинских хоров. Начало этих мероприятий в 10.30.

В 16.30 на главной сцене праздника – на площади Независимости – начнется шоу лучших военных духовых оркестров. В программе принимают участие: центр военно-музыкального искусства сухопутных войск ЗСУ (г. Чернигов), центр военно-музыкального искусства ВМС ЗСУ (г. Севастополь), центр военно-музыкального искусства ПС ЗСУ (г. Винница), Южный территориальный центр военно-музыкального искусства (г. Одесса), Западный территориальный центр военно-музыкального искусства (г. Львов) и Заслужен академический оркестр Украины – образцово-показательный оркестр ЗСУ (г. Киев). В целом в программе духовых оркестров примут участие свыше 500 военных музыкантов. Они подарят слушателям музыкальные произведения основанные на лучшем достоянии украинской и мировой музыкальной культуры. Композиции будут выполнять военные музыканты, удостоенные высоких званий Народный артист Украины, Заслужен деятель искусств Украины, Заслужен артист Украины, Заслужен работник культуры Украины.

С 18 часа на Майдане – праздничный музыкальный марафон, в котором примут участие 20 популярных украинских исполнителей: София Ротару, Руслана, Тина Кароль, Потап и Настя, «Танок на Майдані Конго», Джамала, «Мед Хедс», «Брати Карамазови», «Друга Ріка», Гайтана, Ерика, Александр Кривошапко, Маша Собко, Владимир Квасниця, Антонина Матвиенко, Владимир Ткаченко, Екатерина Бужинска, Алеша, Настя Приходько, Злата Огневич. В шоу-программе примет участие команда-победитель проекта «Майдан’s» из г. Кировоград в составе 500 танцоров. Проведут концерт Юрий Кот и Анна Гомонай.

24 августа на площади Независимости будет работать рекордное количество высококачественных светодиодных экранов в Украине – свыше 1000 кв. м!

Завершится праздник грандиозным феєрверком.