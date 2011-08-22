Киреев застукал Королевскую на фотосъемке

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сделал замечание народному депутату Наталии КОРОЛЕВСКОЙ за то, что она осуществляла фотосъемку в зале суда.

Как передает корреспондент УНИАН, посреди судебного заседания Р.КИРЕЕВ попросил Н.КОРОЛЕВСКУЮ подняться, представиться и после выяснения ее личности спросил, на каком основании она фотографирует. На что Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила, что делает это для того, чтобы люди знали, что происходит в суде.

Р.КИРЕЕВ напомнил, что было принято постановление о запрещении осуществления фото- и видеосъемки. «Такое Ваше уважение к суду?», - спросил Р.КИРЕЕВ Н.КОРОЛЕВСКУЮ.

«Люди должны знать, что здесь происходит», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, отвечая Р.КИРЕЕВУ. На что тот заметил, что в зале судебного заседания достаточно представителей СМИ, которые освещают этот процесс.