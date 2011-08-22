Тимошенко пришла в суд без привычной косы

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале Печерского райсуда, кроме подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО, находятся все ее защитники – Николай СИРЫЙ, Александр ПЛАХОТНЮК, Николай ТИТАРЕНКО, Юрий СУХОВ, а также муж Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО, который также выступает в роли защитника.

Кроме того, в зал суда, кроме депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», прибыли депутаты Борис ТАРАСЮК, Вячеслав КИРИЛЕНКО и представители иностранных дипломатических учреждений.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО без привычной косы на голове, ее волосы заколоты в пучок.

Предыдущее заседание Печерского райсуда завершилось на том, что Ю.ТИМОШЕНКО требовала допустить к ней ее врача в связи с ухудшением состояния здоровья.

Во время предыдущего заседания судья Родион КИРЕЕВ отказал в удовольствии ходатайства по изменению меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО. Такой отказ стал уже восьмым.