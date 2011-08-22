Военные ЧФ РФ удерживают восьмерых украинцев запертыми на маяке

Восьмерых активистов Всеукраинской молодежной общественной организации Студенческое братство военнослужащие Черноморского флота РФ удерживают на маяке Сарыч, сообщил спикер молодежной организации Святослав Серый.

"Когда активисты вошли на территорию маяка и поднялись на башню Сарыча, российские военнослужащие в силовой форме собрали их в рубку дежурного по маяку и продолжают удерживать", - цитирует Корреспондент.

Серый также сообщил, что активисты отказались говорить с российскими военными, пояснив, что на территории маяка моряки РФ находятся незаконно, так как есть решения судов о возвращении маяков Украине, а также заявление министра обороны Украины о возвращении маяков.

"Мы будет говорить только с украинской стороной и надеемся, что если милицию не пускали на территорию маяка, то теперь, благодаря нашей акции, украинская милиция сможет зайти сюда. Мы ждем милицию, отказываемся отвечать на любые вопросы", - сказал спикер Студенческого братства.

Как сообщалось, около 20 активистов Всеукраинской молодежной общественной организации Студенческое братство начали акцию с целью активизации деятельности исполнительной службы по возвращению Украине крымских маяков.

Ранее Серый сообщил, что его коллеги "начали демонтаж колючей проволоки, которым российские военнослужащие незаконно опутали украинский маяк".