Турчинов: судьба Тимошенко зависит от того, сможет ли народ ее защитить

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что дальнейшая судьба экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО зависит от того, сможет ли народ подняться и защитить ее.

Об этом он заявил в интервью радио "Свобода".

"Я не могу сейчас делать прогнозы (чем завершится судебный процесс - УНИАН), потому что это будет зависеть не от аргументов защиты, не от каких-то позиций Генпрокуратуры. Это будет зависеть от того, смогут или нет сегодня в Украине подняться украинцы и защитить не Юлию ТИМОШЕНКО, а свои права, свою страну, свое будущее. От этого будет зависеть", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, также многое будет зависеть от позиции мира, которая, по его мнению, достаточно консолидирована и однозначна - в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО, в поддержку демократии в Украине.

"Именно эти факторы могут повлиять на процесс. В то же время прогнозировать главных руководителей страны я не берусь", - заметил А.ТУРЧИНОВ.