У социал-демократов новый глава - без подписки о невыезде

Съезд Украинской социал-демократической партии принял заявление об отставке главы партии Евгения КОРНИЙЧУКА и утвердил на эту должность кандидатуру Владимира ТКАЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, соответствующее решение было принято абсолютным большинством.

Е.КОРНИЙЧУК, мотивируя свое решение, заявил, что он не может уделять достаточно времени работе в партии, а также ее развитию, в связи с занятостью собственными судебными делами.

«Судебные разбирательства с Генпрокуратурой сегодня у меня забирают абсолютно все время. Подписка о невыезде фактически не позволяет мне заниматься партийной работой - развивать партию, общаться с активом и ездить по регионам. Но я убежден, что это нас не должно останавливать – мы обязаны идти вперед. Именно потому, я принял решение уйти с поста лидера партии, и я готов уступить это место более сильному лидеру», - заявил Е.КОРНИЙЧУК.

В ходе заседания Политсовета Е.КОРНИЙЧУК предложил кандидатуру члена Киевской городской организации УСДП В.ТКАЧЕНКО на должность главы партии.

В свою очередь В.ТКАЧЕНКО заявил, что готов приложить максимум усилий к развитию Украинской социал-демократической партии.

Кроме того, съезд постановил провести праймериз, во время которого будет определена новая кандидатура на должность главы УСДП.