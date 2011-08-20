В Батькивщине подозревают, что «болезнь Тимошенко - не случайна»

Если в ближайшие часы к экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в Киевском следственном изоляторе, не будет допущен врач, которому она доверяет, «это будет подтверждением того, что власть что-то скрывает, а болезнь Юлии ТИМОШЕНКО не является случайной».

Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» Марина СОРОКА.

«Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, чтобы врач, которому она доверяет, срочно ее осмотрел и сделал анализ крови. Это крайне необходимо, чтобы узнать о причинах появления очень странных симптомов», - сказала она.

М.СОРОКА отметила, что власть почему-то продолжает игнорировать заявления Ю.ТИМОШЕНКО о необходимости срочного медицинского осмотра тем врачом, которому она доверяет, а также до сих пор нет ответа от судьи Родиона КИРЕЕВА и власти на письмо Омбудсмана на этот счет.

Пресс-секретарь напомнила, что народные депутаты от «Батькивщины» обратились к уполномоченному ВР по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ с соответствующим заявлением об обеспечении соблюдения прав Ю.ТИМОШЕНКО, «которая незаконно находится за решеткой по сфальсифицированному делу».

В свою очередь, Н.КАРПАЧЕВА уже обратилась с письмом к судье Печерского райсуда Р.КИРЕЕВУ с призывом допустить к Ю.ТИМОШЕНКО врача, которому доверяет экс-премьер-министр.

«В «Батькивщине» очень обеспокоены ситуацией со здоровьем Юлии ТИМОШЕНКО. Никто, даже режим, не имеет права лишать человека медицинской помощи. Это гарантировано Конституцией и Гражданским кодексом», - заявила М.СОРОКА.

«Юлии Владимировне хватает того, что государство уже назначило следователей и судью, которые вместе фальсифицируют дело. Поэтому она хочет, чтобы именно врач, которому она доверяет, дал ей объективную информацию о причинах ухудшения ее здоровья», - добавила она.

М.СОРОКА отметила, что если в ближайшие часы этого врача не допустят к Ю.ТИМОШЕНКО, «это будет подтверждением того, что власть что-то скрывает, а болезнь Юлии ТИМОШЕНКО не является случайной».

Как сообщал УНИАН, 18 августа, утром, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, которые не похожи на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Сегодня, 20 августа, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО в третий раз отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.

После 40-минутного посещения в СИЗО экс-премьера Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет право на обследование тем врачом, которому доверяет. Кроме того, омбудсман заверила, что Ю.ТИМОШЕНКО не собирается использовать результаты медицинского обследования в качестве аргумент для изменения меры пресечения, а применит исключительно для своевременного и квалифицированного лечения.