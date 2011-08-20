Королевская предлагает традицию - ежегодную молитву за Украину

Народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает заложить традицию: каждый год накануне Дня Независимости собираться в духовных центрах и молиться за Украину.

Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила сегодня на открытии мемориального Креста Памяти в с. Буки, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

Отдавая дань памяти украинцам – жертвам Голодомора, политических репрессий и войн, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что 20 лет назад мы получили не только свободу, но и ответственность за свое будущее.

«Перед этим Крестом Памяти мы присягаем, что многочисленные жертвы во имя Украины были не напрасными», - сказала народный депутат.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что 20 лет назад народ Украины стал свободным и независимым, но не далеко ушел от прошлого. Вина за это лежит на тех, кто все эти годы руководил страной.

«Украинская власть до сих пор так и не смогла понять, что вместе со свободой и независимостью приходит и большая ответственность. Ответственность перед народом – за независимость страны и свободу ее граждан. К сожалению, для тех, кто руководил страной на протяжении последних 20 лет, этот груз ответственности оказался слишком тяжелым. И они часто были готовы отдать независимость Украины и ограничить свободу украинцев».

Она подчеркнула: «Все мы – свободные граждане независимой Украины – должны взять ответственность за судьбу страны в свои руки»

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что теперь ответственность за судьбу Украины возьмут на себя ее граждане.

«Мы построим страну, о которой мечтаем!», - заявила народный депутат на открытии Креста Памяти.

Она также сказала, что хочет заложить традицию: каждый год накануне Дня Независимости собираться в таких духовных центрах и молиться за Украину.

«Я призываю всех, не зависимо от конфессии и вероисповедания, наследовать моему примеру. Пусть Господь поможет нам нести наш духовный крест – ответственность за будущее Украины», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.