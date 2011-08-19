Экс-министра обороны отправили в СИЗО еще на месяц

Печерский райсуд Киева перенес на 20 сентября рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, в связи с тем, что члены коллегии суда заняты в других судебных процессах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня огласил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Таким образом, судебное заседание состоится 20 сентября в 11.00.

Услышав такое решение суда, супруга В.ИВАЩЕНКО Валентина ИВАЩЕНКО бросила реплику председательствующему судье С.ВОВКУ, что если за месяц с В.ИВАЩЕНКО что-нибудь произойдет из-за его здоровья, «вы за это будете отвечать».

Как сообщал УНИАН, сегодня суд в седьмой раз отказал В.ИВАЩЕНКО в освобождении из-под стражи.

В своем ходатайство сторона защиты ссылалась на заключение врачей Центрального военного госпиталя Министерства обороны. В нем, в частности, отмечается, что во время пребывания подсудимого под стражей (21 августа исполнится год, как В.ИВАЩЕНКО под арестом – УНИАН) у него обострились ранее зафиксированные хронические заболевания и появились новые, лечить которые невозможно в условиях следственного изолятора из-за отсутствия соответствующих специалистов, медикаментов и материально-технического медицинского обеспечения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу, с 21 августа В.ИВАЩЕНКО находится в следственном изоляторе

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.