Суд над Луценко переехал

Судебное заседание Печерского райсуда в составе трех судей во главе с судьей Сергеем Вовком в деле экс-министра Юрия Луценко состоится в четверг по новому адресу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Народной самообороны.

Так, в 9:15 утра заседание должно начаться по адресу улица Гайцана, 4, зал №3.

На судебном заседании должны быть допрошены потерпевшие в деле.

На прошлом заседании в 11 августа суд принял решение изменить порядок судебного заседания, допросив сначала потерпевших в деле. Хотя накануне был объявлен другой порядок работы.

Сторона защиты высказала протест об изменениях порядка работы, поскольку готовилась на прошлое заседание для допроса свидетелей в деле.