Суд над Луценко переехал
09:11, 18 августа 2011Политика
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Сторона защиты выразила протест
Судебное заседание Печерского райсуда в составе трех судей во главе с судьей Сергеем Вовком в деле экс-министра Юрия Луценко состоится в четверг по новому адресу.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Народной самообороны.
Так, в 9:15 утра заседание должно начаться по адресу улица Гайцана, 4, зал №3.
На судебном заседании должны быть допрошены потерпевшие в деле.
На прошлом заседании в 11 августа суд принял решение изменить порядок судебного заседания, допросив сначала потерпевших в деле. Хотя накануне был объявлен другой порядок работы.
Сторона защиты высказала протест об изменениях порядка работы, поскольку готовилась на прошлое заседание для допроса свидетелей в деле.
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