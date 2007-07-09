Участники ”Си Бриз-2007” собрались в Доме офицеров, их оппоненты - у морвокзала

В Одессе официально объявлено об открытии двусторонних украинско-американских тактических учений военно-морских сил «Си Бриз-2007», которые проводятся в духе программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Сотни военнослужащих-участников учений собрались по этому поводу в Доме офицеров Южного оперативного командования, где руководители «Си Бриз-2007» также встретились с аккредитованными на учениях журналистами.

Как отметил первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Виктор МАКСИМОВ, «это юбилейные учения для Украины – впервые отечественные военнослужащие принимали в них участие в 1997 году. Нынешние маневры самые отличаются от предыдущих тем, что они самые масштабные – всего в миротворческих операциях “Си Бриз-2007” задействовано 22 военных корабля и свыше двух с половиной тысяч военнослужащих и наблюдателей из 13 стран».

Иных сведений об учениях, в частности, об их легенде, участникам пресс-конференции не представили. Кстати, не обнаружили журналисты возле здания Дома офицеров в центре города и протестантов от КПУ и других организаций. А накануне большая группа американских матросов совершила пешеходную прогулку по городу. «Мои матросы сфотографировались, купили подарки своим друзьям, оставшимся в Америке, - отметил командир американского ракетного эсминца «Дональд Кук» Мэтью РИК, - попробовали блюда украинской кухни. Никто к ним не приставал, не было никаких эксцессов».

Отвечая на вопрос, не опасается ли командование эсминца агрессивных действий со стороны одесских антинатовцев, он сказал «Украинцы – миролюбивая нация, мы не опасаемся за наших служащих. Что касается акций протеста неподалеку морвокзала, где бросил якорь наш корабль, так это признак демократии. Каждый имеет право на собственное мнение».

Ближе к месту высадки морских пехотинцев НАТО - на Приморском бульваре - собрались на „протестную” встречу с лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО несколько сот коммунистов и прихожан храмов Одесской епархии УПЦ Московского патриархата. Отдельно от коммунистов и православных проводит пикетирование учений группа прогрессивных социалистов во главе с лидером ПСПУ Натальей ВИТРЕНКО. Главная цель, по ее словам, сделать так, чтобы «украинская земля горела под ногами натовцев. В отличие от коммунистов, использующих протестные акции против международных учений исключительно в предвыборных целях, мы не будем объединиться с так называемым «антинатовским комитетом»».

Участники митингов проигнорировали обращение представителя исполнительной службы Приморского райуправления юстиции, пытавшегося довести до сведения собравшихся решение Приморского районного суда Одессы о запрещении проведения антинатовских акций на все время проведения учений (до 23 июля).