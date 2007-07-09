Политологи о шансах Балоги как премьера

Большинство политологов считает, что руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА имеет немного шансов стать премьер-министром после досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 8 июля в интервью «5 каналу» лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО не исключил, что следующим премьер-министром может стать нынешний глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Какие шансы имеет Виктор БАЛОГА стать следующим премьер-министром?».

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ не исключает, что В.БАЛОГА может возглавить правительство после досрочных парламентских выборов.

„Виктор БАЛОГА оказался для Президента спасательным кругом, который фактически вывел из «черной ямы» Виктора ЮЩЕНКО опять в фавориты следующих президентских гонок. Должность премьера для Виктора БАЛОГИ может рассматриваться теперь как благодарность со стороны ЮЩЕНКО”, - сказал О.ДОНИЙ.

По его мнению, В.БАЛОГА может возглавить правительство лишь при условии создания коалиции помаранчевых с Партией регионов. “Парадокс лишь в том, что возглавить правительство БАЛОГА имеет больше шансов не при условиях “помаранчевой коалиции”, а при условиях “широкой коалиции” с Партией регионов. Ведь Юлия ТИМОШЕНКО очень болезненно рассматривает перспективу возглавить правительство в условиях “помаранчевой коалиции” кем-либо, кроме нее самой. А вот в случае образования “широкой коалиции” регионалы вполне могли бы согласиться на Виктора БАЛОГУ в качестве премьера, ведь его стиль управления для регионалов понятен. Тем более, что если “широкая коалиция” таки будет создана (а Президент по крайней мере такой перспективы не исключает), то будет формироваться она на условиях Виктора ЮЩЕНКО.

В то же время О.ДОНИЙ отметил, что интрига остается в том, как долго В.ЮЩЕНКО сможет быть благодарен В.БАЛОГЕ.

В то же время директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ наоборот считает, что В.БАЛОГА может стать премьером лишь при условии создания “помаранчевой коалиции”.

“Если на досрочных выборах “Наша Украина” будет второй в индивидуальном зачете и будет формироваться “помаранчевая коалиция” из “Нашей Украины” и БЮТ, то тогда возникают стопроцентные политические условия для того, чтобы был премьер от “Нашей Украины”. Таким может быть Виктор БАЛОГА. Меньше шансов, но они сохранятся, если будет формироваться широкая коалиция, причем широкая коалиция может строиться не только на двух, но и на трех партиях – “Наша Украина”, Партия регионов, БЮТ”, - отметил В.КАРАСЕВ.

В целом, по его мнению, пока рано говорить о шансах В.БАЛОГИ занять эту должность. „Проблема здесь заключается в двух основных обстоятельствах. Во-первых, от самого БАЛОГИ еще не звучало официальных и неофициальных заявлений относительно намерений стать премьер-министром Украины. Кажется, что он чувствует себя достаточно комфортно в статусе главного президентского менеджера и продюсера новой политической игры новой команды Президента. Можно сказать, что он на подъеме, в драйве. Во-вторых, важно отметить, что премьерство в Украине – это результат политических условий, эффект политических раскладов и компромиссов. Претенденты на должность премьер-министра возникают в результате политических компромиссов, договоренностей и межпартийного консенсуса”, - считает эксперт.

С мнением В.КАРАСЕВА соглашается и президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО, который также не исключает, что В.БАЛОГА может стать главой правительства при условии создания коалиции демократических сил.

„Руководитель Секретариата Президента имеет полные шансы стать следующим премьер-министром, если на это согласится не только “Наша Украина”, а еще и БЮТ. Только эти две силы могут, безусловно в прогнозе, сформировать так называемое демократическое большинство”, - отметил Н.МИХАЛЬЧЕНКО. По его мнению, более сложной будет ситуация, если придется создавать “широкую коалицию” при участии Партии регионов. “Здесь безусловно вмешается кандидатура действующего премьер-министра, который будет иметь первую акцию на формирование Кабинета министров”, - считает политолог.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что В.БАЛОГА имеет немного шансов стать главой правительства.

„Думаю, что шансы маленькие. И ТИМОШЕНКО, и БАЛОГА имеют небольшие шансы стать премьер-министрами. Результатом этих выборов будет не коалиция, а именно должность премьер-министра. И если кандидатура выставляется еще до начала предвыборной кампании, то речь идет о сжигании перспектив этого человека на должность”, - отметил эксперт. По его словам, на данный момент Ю.ЛУЦЕНКО “абсолютно безболезненно называет эту кандидатуру”, понимая, что шансов у В.БАЛОГИ мало, как, впрочем, и у самого Ю.ЛУЦЕНКО.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также убежден, что у В.БАЛОГИ нет шансов стать премьер-министром.

„Я считаю, что никаких шансов у Виктора БАЛОГИ стать следующим премьером нет. И не только потому, что я не представляю себе такой парламент, который, после всей истории отношений с БАЛОГОЙ, проголосует за такого премьера. Кандидатура БАЛОГИ – это не мечта Виктора ЮЩЕНКО. Если Виктор ЮЩЕНКО будет иметь возможность заставить партии принять его кандидатуру, то это безусловно будет не БАЛОГА. Может Быть ЯЦЕНЮК, ГРИЦЕНКО, но не нынешний глава Секретариата Президента”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В то же время руководитель проекта «Політична думка» Владимир ПОЛОХАЛО считает, что прогнозы относительно кандидатуры будущего премьера преждевременны в целом и “в контексте препятствий, существующих для проведения выборов, которые отвечали бы определенным стандартам”.