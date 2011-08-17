Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

На Прикарпатье на выборах в парламент победила бы партия «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал сегодня в Ивано-Франковском областном совете директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, фирма которого проводила социологическое исследование по заказу Ивано-Франковского облсовета.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в июле 2001 года, победу в Ивано-Франковской области одержала бы партия «Батькивщина», по городу Ивано-Франковску – партия «Свобода».

Исходя из ответов респондентов, которые собираются принять участие в выборах, «Батькивщину» на парламентских выборах в области готовы поддержать 30,8% опрошенных, ВО «Свобода» - 20,9%, «Фронт Змін» - 16%, «Нашу Украину» - 3,5%, партию УДАР – 3%, Партию регионов – 3%, Гражданскую позицию – 2,1%, Украинскую партию – 1,4%, «Сильную Украину» – 1,3%, Народный рух Украины – 1,1%. Остальные партии поддерживают менее 1% (в целом 7,1%), не поддержали бы ни одну – 5,1%, не определились – 5,9% избирателей.

На выборах Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Ивано-Франковской области поддержали бы 30% избирателей, Арсений ЯЦЕНЮКА – 23,4%, Олега ТЯГНИБОКА – 14,5%, Виталия КЛИЧКО – 7,2%, Виктора ЮЩЕНКО – 3,3%, Анатолия ГРИЦЕНКО – 3,1%, Виктора ЯНУКОВИЧА – 3,1%. Остальных кандидатов избрали бы около 9% избирателей, не поддержали бы ни одного - 2,6%, не определились – 4,1% избирателей.

Также, согласно результатам опроса, А.ЯЦЕНЮК является лидером доверия в области в целом (58%) и в селах в частности (63%). О.ТЯГНИБОК является лидером доверия в областном центре (48%) и вторым в целом по области (52%).

Ю.ТИМОШЕНКО доверяют 47% опрошенных по области (50% - в селах, 39% - в областном центре).

В.КЛИЧКО - третий в рейтинге доверия (48%). В.ЮЩЕНКО доверяют 18%, а В.ЯНУКОВИЧУ – всего 7%. А.ГРИЦЕНКО доверяют 30% опрошенных, Сергею ТИГИПКО – 14%.

*** Исследование проводилось с 24 июня по 7 июля 2011 года. Это первое такое исследование в Украине по заказу облсовета. Аудитория исследования: население Ивано-Франковской области от 18 лет и старше.

Опрошено 1600 респондентов, в т.ч. 600 – из областного центра. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,8%.