В суде над Тимошенко - спор вокруг бумаг на иностранном языке

Печерский районный суд Киева отказался приобщить к материалам дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО документ, который сторона защиты называет протоколом об учреждении компании «РосУкрЭнерго» (РУЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники предоставили суду документы на иностранном языке, которые, как они утверждают, являются протоколом об учреждении РУЭ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот документ является доказательством того, что свидетель по ее делу, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО прямо связан с «РосУкрЭнерго».

По ее словам, Ю.БОЙКО одновременно представляет компанию "РосУкрЭнерго" и Государство Украина. Экс-премьер заявила, что это, как минимум, свидетельствует о конфликте интересов, если не прямой коррупции.

Обращаясь к судье Родиону КИРЕЕВУ, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в случае отказа приобщить к материалам дела этот документ, это будет свидетельствовать о том, что он «покрывает» коррупционные действия.

Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства о приобщении к материалам дела поданного Ю.ТИМОШЕНКО документа, поскольку он составлен на иностранном языке и не заверен должным образом.

В то же время защита Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что иностранная речь не является проблемой, и, в соответствии с законодательством, этот документ можно перевести на украинский.

В свою очередь Ю.БОЙКО в очередной раз заявил, что не имеет никакого отношения к компании «РосУкрЭнерго» и к ее учреждению, и сказал, что не будет комментировать «бумаги, подготовленные в офисе на Туровский» (на улице Туровская находится офис партии «Батькивщина» - УНИАН).

Выслушав аргументы сторон, судья Р.КИРЕЕВ отказался удовлетворить ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО. Свое решение он объяснил тем, что представленные ему бумаги являются фотокопией, которая не заверена нотариально.