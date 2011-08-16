ФРГ тоже просят не давать визы тем, кто занимается делом Тимошенко

Группа народных депутатов и общественных активистов передала в Посольство Федеративной Республики Германии 7 тысяч подписей украинцев с просьбой запретить въезд в ФРГ чиновникам, которые занимаются уголовным делом против лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина», граждане просят запретить въезд в Германию первому заместителю генерального прокурора Украины Ренату КУЗЬМИНУ, следователю ГПУ Александру НЕЧВОГЛОДУ, судьям Печерского райсуда столицы Родиону КИРЕЕВУ и Галине СУПРУНУ, судье Апелляционного суда города Ольге ЕФИМОВУ.

Подписи собираются в палаточном городке на улице Крещатик возле Печерского суда Киева.

«Мы обращаем внимание всего мира на то, что эти люди являются нарушителями закона. Злоупотребляя властью от имени Украины, они уничтожают будущее Украины и ее евроинтеграционные намерения», - заявил народный депутат Сергей ПАШИНСКИЙ.

По его словам, подобные просьбы оппозиция передаст во все посольства стран Евросоюза.

Ранее обращение с просьбой не выдавать визы судьям были переданы в Посольство США в Украине.

Напомним, сегодня, 16 августа, директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что в МИД считают давлением на Печерский районный суд Киева призывы оппозиции к посольствам США и Германии запретить въезд судьи Р.КИРЕЕВА, который рассматривает дело против Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.