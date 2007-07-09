Руководство Тендерной палаты просит охрану для себя и своих близких

Руководство Тендерной палаты обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой обеспечить охрану им и членам их семей в связи с возможностью силового воздействия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

Силовое воздействие на руководство ТП и членов их семей, по мнению В.ЛАБЫ, возможно в связи с тем, что палата предотвратила незаконное использование более 100 млрд. грн. государственных средств, как считают в ТП, для финансирования избирательной кампании.

«Тендерная палата Украины, понимая, что готовится преступление – незаконная публикация 6 июля Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (от 19 июня 2007 г.), обратилась с исковым заявлением в Хозяйственный суд Киева, который вынес определение о запрете «Голосу Украины», «Урядовому кур’єру», «Ведомостям Верховной Рады», «Официальному вестнику Украины» печатать этот закон, а государственному предприятию «Пресса Украины» и другим издательствам выпускать издания с текстом закона», - сообщил В.ЛАБА.

По его словам, в ходе принятия вышеупомянутого документа в него с нарушением процедуры – с голоса - были внесены «коррупционные нормы», которыми предусматривалось, в частности, выведение более 100 млрд. грн. средств государственных предприятий, в частности, таких природных монополий как «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз Украина», ГАК «Автомобильные дороги Украины», ГП «Уголь Украины», «Укртранснафта», «Укртрансгаз» и др. из-под действия закона о госзакупках. «Таким образом, при условии вступления в действие изменений использование средств этих предприятий стало бы полностью бесконтрольным и моментально, за один день, эти средства в закрытом для общества режиме могли быть «списаны», - заявил В.ЛАБА.

Он также считает, что вышеупомянутый закон не мог быть подписан председателем Верховной Рады, поскольку не были выдержаны установленные для вступления в силу документа сроки. «Как нам стало известно из надежных источников, только 5 июля в 14.00 его направили в Секретариат Президента, а в 14.20 он уже вернулся назад в Верховную Раду. То есть, Секретариат Президента не считает этот документ законом. После этого закон около 16.00 был направлен в «Урядовий кур’єр», где ночью с 5 на 6 июля была совершена попытка нелегитимной «официальной» публикации документа», - сообщил В.ЛАБА.

Как сообщал УНИАН, номер газеты “Урядовий кур’єр” от 7 июля вышел очень ограниченным тиражом в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного определения о запрете публиковать текст Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятого Верховной Радой 19 июня 2007 г., заблокировали процесс печати.

В то же время, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в “Урядовому кур’єрі” должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины о законе о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого закона. Речь идет не о тексте закона и не о вступлении его в силу, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета министров.